Решение правительства основано на докладе Фонда безопасности полетов.

Нидерланды отказались от расследования по незакрытому воздушному пространству в деле MH17 на востоке Украины. Об этом говорится в документе, размещенном на сайте местного правительства. Речь идет о делу о крушении малайзийского рейса Boeing в 2014 году. Решение властей обосновывается в 176-страничном докладе. Его для чиновников подготовили специалисты Фонда безопасности полетов. В документе они проанализировали 34 случая гражданских авиакатастроф, которые произошли в небе над регионами конфликтов. Один из экспертов отметил, что Киев, ответственный за безопасность полетов на Донбассе, был осведомлен или мог быть осведомлен об угрозе для пассажирской авиации в той части воздушного пространства.

Не видим причин для пересмотра обозначенной ранее позиции, заключающейся в том, что на данный момент нет достаточных оснований для привлечения Украины к ответственности за неполное закрытие воздушного пространства правительство Нидерландов

Напомним, что Нидерланды начали вести расследование относительно незакрытого воздушного пространства на Донбассе по просьбе парламента в 2019 году.

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