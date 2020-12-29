Жители недовольны введением комендантского часа.

В Амстердаме вновь прошли протесты. Об этом рассказали местные журналисты из Нидерландской телевещательной корпорации. В СМИ уточнили, что в одной из районов города вечером 26 января группа активистов забросала полицейских камнями и петардами. Правоохранительным органам на помощь пришел спецназ. Силовики разогнали агрессивных протестующих. Несколько человек были задержаны.

Также известно, что акции протесты прошли в Роттердаме. Там офицеры полиции задержали 33 человека. Их обвиняют в вандализме и отказе подчиняться законным требованиям представителей закона, отсутствии удостоверения личности.

Во многих других городах ситуация гораздо более спокойная, чем вчера Виллем Вулленерс, глава полиции Нидерландов

Напомним, что в Нидерландах с 23 января введен комендантский час. Он действует с 21 часа вечера до 04:30 утра по местному времени (с 23:00 до 06:30 утра по московскому времени). Из-за этой ограничительной меры по стране вспыхнули беспорядки. Демонстранты в ряде городов разбили витрины магазинов, перевернули несколько транспортных средств, разожгли костры. На усмирение толпы полиция применила дубинки, водометы и слезоточивый газ.

Число задержанных при беспорядках в Нидерландах превысило 150.

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