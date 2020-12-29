Ранее сообщалось о 70-ти задержанных.

Число задержанных при беспорядках в Нидерландах превысило 150 человек. Об этом рассказал глава королевской полиции Виллем Вуленерс.

Массовые протесты вспыхнули в стране после введения комендантского часа. Задержания произошли из-за столкновений некоторых несогласных с полицией. Ранее сообщалось о 70-ти задержанных.

Вуленерс подчеркнул, что большинстве городов ситуацию удалось нормализовать — при этом в Роттердаме и Хертогенбосе всё ещё наблюдаются волнения. Полицией было принято решение направить в данные города спецназ.

Ранее Госдеп США осудил действия силовиков на акциях протеста в России.

Видео: Youtube/VOA News