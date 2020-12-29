Мэр Амстердама хочет запретить продажу легальных наркотиков

Она хочет вынести этот вопрос на рассмотрение членов городского совета.

Мэр Амстердама Фемке Халсема хочет запретить продажу легальных наркотиков в городе для туристов. Об этом она заявила в эфире Нидерландской телерадиовещательной компании (NOS).

По словам градоначальницы, на реализацию плана может уйти не меньше года. Продажа легких наркотиков будет разрешена только жителям Нидерландов. Халсема отметила, что многие "молодые люди приезжали в Амстердам специально для того, чтобы посетить кофешопы", где разрешена продажа легких наркотиков.

Мы хотели бы, чтобы к нам приезжали люди, заинтересованные в красоте и богатстве наших учреждений культуры. А не туристы, которые приезжают сюда, чтобы употреблять алкоголь и наркотики. Фемке Халсема, мэр Амстердама

Халсема хочет вынести этот вопрос на рассмотрение членов городского совета, после чего планирует обсудить его с владельцами кофешопов.

Ранее в МВД заявили, что наркотики в России никогда не будут легализованы.

Видео: nos.nl