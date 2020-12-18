В МВД заявили, что наркотики в России никогда не будут легализованы

На сегодняшний день в мире продвигают так называемую "наркокультуру", которую пытаются внедрить в страну.

Заместитель главы МВД РФ Игорь Зубов в интервью проекту "Лично - детям" заявил, что в России никогда не будут легализованы наркотики.

Зубков отметил, что на сегодняшний день в мире продвигают так называемую "наркокультуру", которую пытаются внедрить в страну.

Мы, наша страна, мы стоим и последовательно отстаиваем позицию нулевой терпимости. Мы говорим, что наркомания - это болезнь, наркоманов надо лечить, но легально продавать наркотики, ослаблять контроль за ними мы не будем. Игорь Зубков, заместитель главы МВД РФ

Ранее мы сообщали, что президент Туркмении на камеру сжег в печи наркотики.

Видео: YouTube / Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка