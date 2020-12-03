Церемония открытия печи состоялась недалеко от Ашхабада.

Президент Туркмении на камеру сжег в печи наркотики. Ролик опубликован на информационном портале "Хроника Туркменистана". По данным СМИ, Гурбангулы Бердымухамедов поучаствовал в церемонии открытия новой печи для сжигания запрещенных веществ. Она располагается в 100 километрах от Ашхабада.

Политик вместе с членами Совета национальной безопасности показательно сожгли несколько пакетов с наркотиками. В общей сложности в рамках акции уничтожено более 122, 5 кг запрещенных веществ. Местные журналисты рассказали, что в комплексе будут ликвидироваться вещества, которые правоохранительные органы изъяли у подозреваемых. Печь создана на основе передовых технологий и безопасна для окружающих.

Напомним, что ранее туркменский лидер утвердил проект строительства аналогичных печей в августе 2020 года.

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Видео: Youtube/Хроника Туркменистана