Гурбангулы Бердымухамедов оценил готовность площадок к чемпионату страны по дрифту.

Президент Туркменистана показал мастерство дрифта. Гурбангулы Бердымухамедов продемонстрировал собственные навыки в центре автомобильного спорта МВД в Ашхабаде. Предварительно политик занялся скандинавской ходьбой, а после - сел за руль автомобиля BMW M4.

Глава Туркмении проехался на спорткаре по трассе, а после - совершил маневры на площадке. После поездки политик подарил машину автоцентру полиции. В пресс-службе правительства отметили, что заезд был организован ради проверки условий готовности к чемпионату страны по командному виду автоспорта Volkiсar и одиночному Volkiсar-drift. В мероприятиях приняли участие глава МВД Мамметхан Чакыев и глава Минспорта Гулмырат Агамурадов.

Президент Туркмении наловил рыбу и подарил ее сиротам.

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