В Кремле объяснили более раннюю встречу главы России с коллегой из Ирана.

Иранский президент Масуд Пезешкиан не передавал американскому коллеге-республиканцу Дональду Трампу никакого послания через российского президента Владимира Путина. Соответствующий комментарий журналистам на регулярном брифинге от 9 октября делал официальный представитель главы нашего государства Дмитрий Песков. Известно, что Путин встретился с Пезешкианом в Туркмении на полях саммита СНГ в Туркменистане. ранее в Кремле уточнили, что стороны обсудят на мероприятии в ходе переговоров ситуацию, которая сложилась вокруг Персидского залива и Ирана.

Нет, не передавал.... Президенты посчитали, что, поскольку есть сейчас время, несмотря на то, что оно позднее, все-таки чтобы спокойно посидеть именно сейчас. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Политический лидеры из Москвы и Тегерана приняли решение встретиться на день раньше в связи с тем, что для такой официальной встречи нашлось время в графике у обоих глав государства. В настоящее время российский президент находится на территории Туркмении с двухдневным визитом. Глава Кремля прибыл в зарубежную поездку 8 октября. Он примет участие в заседании Совета глав СНГ, а также Каспийском экологическом саммите. На последнее мероприятие прибыли политические лидеры всех пяти прикаспийских государств, в том числе и президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Напомним, что лидер Белого дома Дональд Трамп заявлял о возможном скором телефонном разговоре с российским коллегой.. Последствия американской агрессии в отношении Ирана и проблемы с урегулированием ситуации на Ближнем Востоке вышли на передний план для вашингтонской администрации в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США.

Пезешкиан опроверг планы по созданию ядерной бомбы.

Фото: пресс-служба Кремля