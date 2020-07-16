Президент Туркмении наловил рыбу и подарил ее сиротам

Как сообщают местные СМИ, улова хватило на огромную кастрюлю.

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов во время отпуска наловил рыбу и подарил ее сиротам. Об этом пишет "Фергана".

Глава государства рыбачил на озере, улов он отдал воспитанникам дворца детей-сирот в предгорье Копетдага. Президент был в защитной маске и перчатках. Отметим, что по официальной статистике в Туркмении нет ни одного случая заболевания COVID-19.

Как сообщают местные СМИ, улова хватило на огромную кастрюлю.

Ранее мы писали, что "Петрсофт" начнет сотрудничать с Туркменистаном.

Видео: Youtube/ Eurasianet Video