Президент Туркмении наловил рыбу и подарил ее сиротам

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов во время отпуска наловил рыбу и подарил ее сиротам. Об этом пишет "Фергана".
Глава государства рыбачил на озере, улов он отдал воспитанникам дворца детей-сирот в предгорье Копетдага. Президент был в защитной маске и перчатках. Отметим, что по официальной статистике в Туркмении нет ни одного случая заболевания COVID-19.
Как сообщают местные СМИ, улова хватило на огромную кастрюлю.
Ранее мы писали, что "Петрсофт" начнет сотрудничать с Туркменистаном.
Видео: Youtube/ Eurasianet Video
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