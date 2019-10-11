"Петрсофт" начнет сотрудничать с Туркменистаном

Стороны подписали в Петербурге меморандум.

Губернатор Петербурга провел в Смольном встречу с главой министерства промышленности и строительного производства в Туркменистане. Александр Беглов и Сердар Бердымухамедов встретились днем 20 февраля. Они подтвердили достигнутые договоренности по сотрудничеству. Ранее о них заговорили во время деловой поездки чиновников из Петербурга в Ашхабад.Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

В прошлый раз стороны обсуждали дорожные карты до 2025 года. В сферу общих интересов входят судостроение, создание транспортной инфраструктуры, фармацевтика, гуманитарные и культурные связи. В свой очередной приезд министр профильного ведомства подписал с местной компанией "Петрософт" меморандум. Фирма будет сотрудничать с Туркменистаном по направлению информационных технологий и инноваций.

Ранее корейский автопроизводитель заявил о готовности начать строить новый завод в Петербурге.

Фото: Piter.tv