Корейский автопроизводитель заявил о готовности начать строить новый завод

Власти Петербурга планируют расширить сотрудничество с корейскими коллегами.

Завод "Хендэ" в Петербурге выпустил двухмиллионный автомобиль. По этому случаю в Северной столице прошла торжественная церемония с участием губернатора города, Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Корея и России, президента региональной штаб-квартиры автопроизводителя и генеральный директор завода в Петербурге.

Производство работает в городе на Неве уже 10 лет. По словам Александра Беглова, предприятия стало первым в России иностранным заводом полного цикла. Выпущенные автомобили также поставляются в страны СНГ и Ближнего Востока.

Двухмилионным была выпущена модель обновленного седана Hyundai Solaris. Авто решили передать Детскому хоспису Петербурга и Ленобласти. На нем детей будут возить в театры и на концерты.

В 2021 году в эксплуатацию планируют ввести новый завод по производству двигателей в Петербурге. Предприятие обеспечит 500 рабочих мест. На данный момент решаются вопросы инженерной подготовки площадки, строительства дороги к заводу.

Также Петербург нацелен на сотрудничество с Кореей и по другим направлениям, например, фармацевтики и косметологии.

Фото: gov.spb.ru