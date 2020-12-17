"Аякс" объявил о возвращении Квинси Промеса в "Спартак"

Полузащитник выступал за московский клуб с 2014 по 2018 год.

Футбольный клуб "Аякс" объявил на своем сайте о возвращении голландского полузащитника Квинси Промеса в московский "Спартак".

Красно-белые заплатят за трансфер 29-летнего игрока компенсацию в размере 8,5 млн евро. За счет различных бонусов она может увеличиться до 11 млн евро. Промес вылетел в Москву для прохождения медосмотра и завершения перехода. В "Спартаке" также подтвердили информации о возвращении полузащитника.

Квинси Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год. В составе красно-белых полузащитник стал чемпионом и обладателем суперкубка России. На его счету 135 матчей и 66 забитых голов.

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Видео: YouTube / FC Spartak Moscow