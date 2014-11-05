Данилу Прохина отдают в аренду из "Зенита" в "Сочи"

За команду Сергея Семака защитник провел 11 матчей.

Игрок петербургского "Зенита" Данила Прохин переходит в футбольный клуб в "Сочи" на правах аренды. Об этом заявила пресс-служба сине-бело-голубых 22 февраля. Срок аренды, целью которой является получение игровой практики – до конца сезона-2021/22.

За команду Сергея Семака защитник провел 11 матчей, 2 – в Лиге чемпионов УЕФА.

Ранее мы сообщали о том, что в матче Кубка России по футболу игроки "Зенита" проиграли соперникам из тульского "Арсенала" со счетом 1:2.

Фото: Piter.tv