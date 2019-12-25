"Арсенал" обыграл "Зенит" со счетом 2:1

На матче хештег в поддержку ветеранов Великой Отечественной войны. На информационном табло высветились #защитимветеранов, #городгеройЛенинград и #городгеройТула.

В субботу, 20 февраля, в Петербурге на "Газпром Арене" прошел матч 1/8 турнира Бетсити Кубка России между петербургским "Зенитом" и тульским "Арсеналом". На игре присутствовали 18 463 зрителей. Судил матч Станислав Васильев.

Игрок петербургской команды Далер Кузяев открыл счет на 19 минуте. Однако после удача отвернулась от хозяев. Футболисты Кирилл Панченко и Роберт Бауэр "Тулы" забили мяч на 25 и 37 минуте соответственно.

Отметим, что на матче запустили хештег в поддержку ветеранов Великой Отечественной войны. Помимо этого петербуржцы вышли на поле в футболках в поддержку донорства. После встречи экипировка будет передана 11 болельщикам, которые первыми сдадут кровь на "Газпром Арене".

Перед игрой пресс-служба "Зенита" сообщила, что в этот раз не сыграют три футболиста: Дуглас Сантос занимается по индивидуальной программе; Вильмар Барриос проходит вынужденный карантин – он заразился коронавирусом в Дубае; Сердар Азмун продолжает восстанавливаться от повреждения, которое получил в товарищеском матче с "Уралом".

"Зенитовцы" выбыли из розыгрыша Бетсити Кубка России. Следующий матч пройдет в субботу, 27 февраля.

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Фото: fc-zenit.ru/