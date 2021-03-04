Глава правительства РФ встретится с главой Тувы, посетит школу и больницу.

Глава российского правительства Михаил Мишустин прибыл в Кызыл. Об этом сообщили местные журналисты. На данный момент известно, что в рамках рабочего визита в Сибирь руководитель кабинета министров планирует провести личную встречу с главой региона Тува Шолбаном Кара-олой.

В поездке чиновника сопровождают министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр ЖКХ Ирек Файзуллин, министр просвещения Сергей Кравцов и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Кроме посещения администрации столицы Тувы Мишустин должен посетить строящуюся общеобразовательную школу. Образовательное учреждение будет рассчитано на 825 мест. Чиновник также увидит терапевтический корпус больницы под номером один.

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Видео: TG / Другой Беляков