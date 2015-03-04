Глава кабмина РФ оценил организацию питания в учебном заведении Алтайского края.

Глава российского правительства Михаил Мишустин лично проверил качество горячего питания в барнаульской школе под номером 53. Чиновник отобедал в учебном заведении. Местные повара предложили руководителю кабмина гречку и котлеты. В рамках рабочей поездки в Алтайский край премьер-министр обсудил вопрос организации горячего питания для детей младших классов.

Это очень важная работа. В свое время, вы помните, к ней внимательно отнесся президент Российской Федерации. Мы сейчас в настоящее время организовали работу по стране, чтобы фактически все дети в начальной школе были обеспечены горячим питанием. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Местные журналисты рассказали, что чиновник зашел в столовую в тот момент, когда в ней обедали учащиеся. Он поинтересовался у детей качеством предлагаемого им питания.

Мишустин заявил, что оснащение школ современными IT-технологиями будет продолжено.

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