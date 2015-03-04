Глава кабмина посетит школу и завод, а после встретится с губернатором Виктором Томенко.

Глава российского правительства Михаил Мишустин прибыл в Алтайский край, где встретится с учителями и предпринимателями. Глава кабмина посетил субъект РФ, так как он находится в перечне с самыми низкими социально-экономическими показателями.

Известно, что премьер-министр должен посетить в Барнауле МОУ СОШ под номером 53. Та его ждет встреча с преподавателями. В их числе заявлены участники программы "Земский учитель". В учреждении Михаил Мишустин осмотрит инженерно-технологический центр, кабинет информатики и столовую. Вместе с родителями школьников он изучит вопрос организации горячего питания для детей.

После этого у премьера запланирована поездка на местный завод прецизионных изделий. Чиновник проверит работу цехов по производству корпусов форсунок, станкостроения, обработки корпусных деталей топливной системы и сборки топливных систем. После этого Михаил Мишустин обсудит детали поездки с главой региона Виктором Томенко.

Напомним, что с рабочим визитом вместе с главой кабмина в Алтайский край прибыли глава Минтруда Антон Котяков, глава Минпросвещения Сергей Кравцов, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов.

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Видео: Telegram/Другой Беляков