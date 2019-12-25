  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мишустин утвердил новую программу льготного кредитования бизнеса
Вчера, 13:16
490
matveyvn

Мишустин утвердил новую программу льготного кредитования бизнеса

0 0

Максимальная сумма — 500 миллионов рублей.

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил новую программу льготного кредитования бизнеса для поддержки предпринимателей, работающих в отраслях, пострадавших от пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

На программу правительство выделило 7,7 миллиарда рублей. Участвовать смогут большие и малые предприятия из сфер гостиничного и ресторанного бизнеса, культуры, туризма, спорта и развлечений.

Размер выдаваемого кредита будет зависеть от количества сотрудников, занятых в бизнесе. Максимальная сумма — 500 миллионов рублей.

Ранее Мишустин продлил действующий порядок техосмотра.

Теги: кредиты, мишустин, поддержка бизнеса
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии