Максимальная сумма — 500 миллионов рублей.

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил новую программу льготного кредитования бизнеса для поддержки предпринимателей, работающих в отраслях, пострадавших от пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

На программу правительство выделило 7,7 миллиарда рублей. Участвовать смогут большие и малые предприятия из сфер гостиничного и ресторанного бизнеса, культуры, туризма, спорта и развлечений.

Размер выдаваемого кредита будет зависеть от количества сотрудников, занятых в бизнесе. Максимальная сумма — 500 миллионов рублей.

Ранее Мишустин продлил действующий порядок техосмотра.