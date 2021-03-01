Концепция цифровой трансформации социальной сферы рассчитана на пять лет.

В России создадут цифровую платформу для автоматического предоставления мер соцподдержки. Заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин. Информация об этом появилась на сайте правительства России.

Необходимо, чтобы все меры соцподдержки можно было получать быстро и удобно. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Концепция цифровой трансформации социальной сферы рассчитана на пять лет. По словам Мишустина, платформа будет предоставлять помощь нуждающимся гражданам в проактивной форме — без бумажной волокиты.

На платформе будут объединены информационные системы различных ведомств.

Ранее Мишустин утвердил новую программу льготного кредитования бизнеса.

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