Российский премьер посетил инженерно-технологический центр в Алтайском крае.

Михаил Мишустин заявил, что оснащение школ современными IT-технологиями будет продолжено. Об этом глава российского правительства рассказал на встрече с учениками и педагогами школы в Алтайском крае. Чиновник ответил на вопрос учителя о том, будет ли их учреждение присоединено к проекту по оснащению современными технологиями. Глава правительства напомнил, что по стране до 2024 года должны открыться 224 технопарка.

Без сомнения. Мы в рамках целого ряда государственных проектов разработали соответствующие возможности. У нас в 15 регионах сейчас внедряется "Цифровая платформа", это пока экспериментальный процесс. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

В рамках встречи Михаилу Мишустину показали оснащение инженерно-технологического центра, в котором занимаются учащиеся 4-11 классов. В секции робототехники школьницы 1 и 8 классов Амелия и Лилия собрали из конструктора "Лего" робота. Данный проект презентуется на различных образовательных площадках. Известно, что в конструкции находится интерфейс программного обеспечения.

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Видео: Telegram/Другой Беляков