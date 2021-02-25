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Кабмин откладывает введение обязательной фотофиксации техосмотра

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Изменения в закон вступят в силу не с 1 марта, а с 1 октября.

Российское правительство откладывает введение обязательной фотофиксации техосмотра транспортных средств до 1 октября. Об этом на заседании кабинета министров сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

С 1 марта предполагалось ввести электронные диагностические карты, фотофиксацию, запустить другие процедуры, которые влияют на работу профильного бизнеса

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

По мнению главы правительства, в настоящее время из-за сложной обстановки следует отложить срок вступления в законную силу новых правил техосмотра. Чиновники указали новую дату - 1 октября.

Новые правила техосмотра в 2020 и 2021 году.

Видео: Правительство России

 
Теги: кабмин, михаил мишустин, техосмотр, фотофиксация
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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