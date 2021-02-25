Кабмин откладывает введение обязательной фотофиксации техосмотра

Российское правительство откладывает введение обязательной фотофиксации техосмотра транспортных средств до 1 октября. Об этом на заседании кабинета министров сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
С 1 марта предполагалось ввести электронные диагностические карты, фотофиксацию, запустить другие процедуры, которые влияют на работу профильного бизнеса
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
По мнению главы правительства, в настоящее время из-за сложной обстановки следует отложить срок вступления в законную силу новых правил техосмотра. Чиновники указали новую дату - 1 октября.
Новые правила техосмотра в 2020 и 2021 году.
Видео: Правительство России
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