Кабмин откладывает введение обязательной фотофиксации техосмотра

Изменения в закон вступят в силу не с 1 марта, а с 1 октября.

Российское правительство откладывает введение обязательной фотофиксации техосмотра транспортных средств до 1 октября. Об этом на заседании кабинета министров сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

С 1 марта предполагалось ввести электронные диагностические карты, фотофиксацию, запустить другие процедуры, которые влияют на работу профильного бизнеса Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

По мнению главы правительства, в настоящее время из-за сложной обстановки следует отложить срок вступления в законную силу новых правил техосмотра. Чиновники указали новую дату - 1 октября.

Новые правила техосмотра в 2020 и 2021 году.

Видео: Правительство России