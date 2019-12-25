Ведётся программа по десяти индивидуальным программам.

Премьер-министр России Михаил Мишустин намерен посетить все наиболее отстающие в плане экономики регионы. Заявление он сделал на встрече с членами Совета палаты Совета Федерации.

По его словам, поддержка регионов в 2021 году продолжится.

В текущем году также предусмотрели дотации в размере 100 млрд рублей на поддержку сбалансированности их бюджетов. Михаил Мишустин, премьер-министр

Он отметил, что ведётся программа по десяти индивидуальным программам, направленных на улучшение социально-экономического положения в наиболее сложных регионах.

Глава кабмина подчеркнул, что за время пандемии коронавируса регионам было выделено 1,1 триллион рублей в виде дотаций — на выравнивание бюджетной обеспеченности.

Ранее мы писали, что Мишустин считает, что модернизацию инфекционной службы в России необходимо проводить комплексно.