На мобилизацию службы были потрачены колоссальные ресурсы.

Премьер-министр России Михаил Мишустин считает, что модернизацию инфекционной службы в России необходимо проводить комплексно. Он отметил, что работу инфекционистов также стоит пересмотреть — из-за угрозы распространения новых заболеваний. Заявление он сделал на встрече с членами Совета палаты Совета Федерации.

То, что происходило с инфекционной службой за прошлый год, наверное, не происходило много лет. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Он заявил, что на мобилизацию службы были потрачены колоссальные ресурсы. По словам Мишустина, модернизация службы предполагает ремонт старых зданий и стройку новых, а также создание современных лабораторий с современными технологиями. На эти цели в 2021 году предусмотрено 18 миллиардов рублей.

Ранее мы писали, что Мишустин рассчитывает на контроль сенаторами за реализацией плана восстановления экономики.