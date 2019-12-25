Новые правила техосмотра в 2020 и 2021 году

Несмотря на то, что вступление в силу законов, которые серьёзно изменят жизнь российских автомобилистов, по понятным причинам перенесли на следующий год, совсем без новшеств в этом году водители не останутся.

Возращение техосмотра

До конца сентября водители имеют возможность получить полис ОСАГО без диагностической карты. Такое решение было принято еще с 1 марта в связи с пандемией коронавируса и повсеместным карантином. Уже с 1 октября привязка техосмотра к полису ОСАГО возвращается. Предъявлять страховой компании диагностическую карту не нужно. Она сама, воспользовавшись единой информационной системой техосмотра, должна внести номер карты в базу данных ОСАГО. Те водители, которые оформляли страховку в период отсрочки техосмотра, все равно должны пройти процедуру техосмотра и получить диагностическую карту.

Оформление ДТП с помощью смартфона

С 1 ноября появится возможность оформлять мелкие ДТП не только по Европротоколу, но и в электронном виде. Эксперимент с электронным оформлением ДТП был проведен в пяти регионах: Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленобласти, Республике Татарстан. Эксперимент прошел удачно, с 1 ноября сервис будет доступен по всей стране. Мелкое ДТП оформляется через приложение "Помощник ОСАГО" (доступно и для iOS, и для Android), вся информация попадает в информационную систему ОСАГО, и обе страховые компании смогут ей воспользоваться. К страховщику поедет только пострадавший — для оценки ущерба.

Оформить ДТП через приложение можно, только если в аварии пострадали два автомобиля, не причинён ущерб третьим лицам, нет пострадавших, оба участника ДТП застрахованы по ОСАГО и не имеют разногласий по обстоятельствам происшествия.

Электронный ПТС

С 1 ноября на новые и впервые ввезенные ТС будут оформлять только электронные паспорта. Из автосалона покупатель будет выезжать только с договором купли-продажи, актом приема-передачи, ПТС на руки выдавать не будут.

В ГИБДД все данные получат автоматически. В электронном паспорте будут храниться все данные об истории машины, начиная с её выхода с конвейера. Туда же попадут данные о страховке, техосмотре, авариях и так далее.

При этом бумажные ПТС также останутся. Их просто не будут оформлять на новые машины. Собственник машины с бумажным ПТС, если вдруг потеряет этот документ, сможет получить в ГИБДД его бумажный дубликат. Или, по желанию, оформить уже электронный документ.

Нововведение вступит в силу, если Евразийская экономическая комиссия снова не сдвинет сроки. Причина – в неготовности некоторых стран, входящих в ЕАЭС, к запуску электронных паспортов.

Снижение тарифов на платных дорогах

С 1 ноября на платных участках дороги начнут действовать зимние тарифы, которые ниже летних. Оператор озвучивает новые цифры, обычно, за неделю до введения.

Окончание льготного периода для замены водительских прав

В конце этого года, 31 декабря, истекает дополни­тельный срок действия водительских удосто­верений, у которых он должен быть истечь в период с 1 марта по 15 июля. Из-за коронавирусных ограничений срок удостоверений был автоматически продлен до 31 декабря. С 1 января 2021 года права уже будут недействительны. За это предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей, автомобиль будет отправлен на штрафстоянку.

Новые правила техосмотра в 2021 году

Первый осмотр нового автомобиля будет проводиться через 4 года (ранее 3 года). Автомобили возрастом 4-10 лет проходить ТО должны раз в два года, более старые машины – каждый год. Те же правила относятся к мотоциклам, полуприцепам, грузовикам до 3.5 тонны.

С марта 2021 года в техосмотр будет введена фотофиксация. Пока что не все пункты оснащены камерами, которые могут снимать машину на въезде и выезде и фиксировать координаты. Также для прохождения ТО, по-прежнему, нужно иметь при себе свидетельство о регистрации и любой документ, удостоверяющий личность.

Среди неисправностей, которые мешают проходить техосмотр, выделяются: не заводская оптика, сломанный стеклоочиститель, неисправная тормозная система, поврежденное лобовое стекло, тонировка, неисправность рулевого управления, шины с износом или не соответствующие сезону, отсутствие нейтрализатора.

Фото: Piter.TV; pixabay