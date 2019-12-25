Минэкономразвития предложило расширить функционал госуслуг — например, добавить туда информацию из реестра микрофинансовых организаций. Ведомство внесло предложение на заседании правительства.
Изменения, считают в ведомстве, обеспечат гражданам и организациям возможночть получать информацию об участниках финансового рынка, а также выписки из государственных реестров ломбардов, операторов инвестиционных платформ и МФО.
Также на платформе Госуслуг предлагается предоставлять гражданам информацию о кредитной и гарантийной поддержке от государства.
Ранее Мишустин прибыл в Алтайский край, где встретится с учителями и предпринимателями.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все