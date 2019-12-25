В МИД Чехии заявили о заинтересованности в улучшении отношений с Москвой

Но рассчитывать на это в ближайшее время, по мнению ведомства, не стоит.

Глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что Прага заинтересована в позитивных отношениях с Россией. Об этом он сообщил в интервью газете Pravda.

Однако, считает он, обострения конфликта между странами избежать не удастся. По словам Кулганека, высылка российских дипломатов была необходима, потому как Москва должна понять, что "недопустимо совершать действия, подобные тому, что было во Врбетице".

Меня совсем не устраивает нынешняя ситуация в российско-чешских отношениях. Я как министр иностранных дел заинтересован в улучшении отношений с нашими зарубежными партнерами, включая Россию. Якуб Кулганек, глава МИД Чехии

Также, подчеркнул министр, в ближайшее время не стоит рассчитывать на какие-либо изменения отношений между Чехией и Россией, однако власти республики надеются, что Прага и Москва решат вопросы по работе посольств.

Напомним, 17 апреля Чехия обвинила Россию в совершении взрывов на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Прага выслала 18 российских дипломатов, на что Россия ответила выдворением 20 сотрудников чешской дипмиссии.

Ранее мы сообщали, что Чехия может потребовать от России компенсацию за взрыв на оружейных складах.

Фото: mzv.cz