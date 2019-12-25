Посольство РФ в Берлине назвало высылку российских дипломатов из ФРГ недружественным шагом

Посольство РФ выразило протест министерству иностранных дел Германии из-за объявления персонами нон-грата двух российских дипломатов. Об этом сообщили в пресс-службе диппредставительства.
Об этом стало известно днем ранее после того, как суд Берлина приговорил к пожизненному сроку гражданина РФ по делу об убийстве грузина Зелимхана Хангошвили.
В дипломатическом представительстве посчитали данную меру недружественным шагом и подчеркнули, что это не будет оставлено без реакции.
Подобные немотивированные действия представляют собой очевидный недружественный шаг и не будут оставлены без соответствующей реакции, которая последует в ближайшее время.
из комментария посольства РФ в Германии
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова также отметила в своем Telegram-канале, что такие действия Берлина "не останутся без адекватного ответа". По ее словам, в ближайшем будущем будет сделано заявление на этот счет.
Гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили убили 23 августа 2019 года в берлинском парке Тиргартен. По мнению немецких властей, убийство "заказали" государственные органы России или руководство Чечни. Официальные представители РФ отвергают причастность российских властей к этому преступлению.
Ранее в СМИ сообщалось, что ведущие страны Европейского союза не поддерживают новые антироссийские санкции.
Фото: pixabay.com
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