Посольство РФ в Берлине назвало высылку российских дипломатов из ФРГ недружественным шагом

В диппредставительстве подчеркнули, что это не будет оставлено без реакции.

Посольство РФ выразило протест министерству иностранных дел Германии из-за объявления персонами нон-грата двух российских дипломатов. Об этом сообщили в пресс-службе диппредставительства.

Об этом стало известно днем ранее после того, как суд Берлина приговорил к пожизненному сроку гражданина РФ по делу об убийстве грузина Зелимхана Хангошвили.

В дипломатическом представительстве посчитали данную меру недружественным шагом и подчеркнули, что это не будет оставлено без реакции.

Подобные немотивированные действия представляют собой очевидный недружественный шаг и не будут оставлены без соответствующей реакции, которая последует в ближайшее время. из комментария посольства РФ в Германии

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова также отметила в своем Telegram-канале, что такие действия Берлина "не останутся без адекватного ответа". По ее словам, в ближайшем будущем будет сделано заявление на этот счет.

Гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили убили 23 августа 2019 года в берлинском парке Тиргартен. По мнению немецких властей, убийство "заказали" государственные органы России или руководство Чечни. Официальные представители РФ отвергают причастность российских властей к этому преступлению.

Ранее в СМИ сообщалось, что ведущие страны Европейского союза не поддерживают новые антироссийские санкции.

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