СМИ: ведущие страны ЕС не поддерживают новые антироссийские санкции

Германия, Испания, Италия и Франция предпочли бы провести с Россией переговоры.

Несколько крупных стран Европейского союза выступают против планов о введении новых ограничений против России. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь в своем материале на европейских дипломатов и официальных лиц.

Речь идет о санкциях, которые могут быть применены в случае якобы возможного "вторжения" России на Украину. По информации собеседников агентства, такие страны как ФРГ, Испания, Италия и Франция предпочли бы провести с Москвой переговоры, а не вводить против нее новые ограничения.

Однако другие источники Bloomberg заявили, что публичная поддержка очередных санкций поможет лучше сдерживать Россию. Представители каких государств высказали такое мнение, агентство не поясняет.

Ранее сообщалось, что Россия поставила в Соединенные Штаты рекордное количество патронов для стрелкового оружия, несмотря на введенные Вашингтоном санкции.

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