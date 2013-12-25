Сумма превышает прошлогодний показатель примерно на 40 миллионов долларов.

Россия поставила в Соединенные Штаты рекордное количество патронов для стрелкового оружия, несмотря на введенные Вашингтоном санкции. Об этом пишет издание РБК, ссылаясь на данные американского Бюро переписей.

В сентябре 2021 года США ввели санкции против РФ, согласно которым импорт патронов из РФ был запрещен. Однако, по данным РБК, американцы нашли выход, оформив новые разрешения на ввоз российских боеприпасов в промежуток между объявлением ограничений – с 20 августа по 7 сентября.

Так, за текущий год российские компании поставили США патронов почти на 158 миллионов долларов. Эта сумма превышает прошлогодний показатель примерно на 40 миллионов долларов.

Отмечается, что текущие контракты, подписанные американцами с российской стороной до ввода санкций, все еще продолжают действовать.

Ранее издание Bild сообщило, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель лично заблокировала поставки вооружений Украине по линии НАТО.

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