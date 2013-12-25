  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
СМИ: Россия поставила в США рекордное количество патронов, несмотря на санкции
Сегодня, 10:32
143
phil_k Добавить в Яндекс.Новости

СМИ: Россия поставила в США рекордное количество патронов, несмотря на санкции

0 0

Сумма превышает прошлогодний показатель примерно на 40 миллионов долларов.

Россия поставила в Соединенные Штаты рекордное количество патронов для стрелкового оружия, несмотря на введенные Вашингтоном санкции. Об этом пишет издание РБК, ссылаясь на данные американского Бюро переписей.

В сентябре 2021 года США ввели санкции против РФ, согласно которым импорт патронов из РФ был запрещен. Однако, по данным РБК, американцы нашли выход, оформив новые разрешения на ввоз российских боеприпасов в промежуток между объявлением ограничений – с 20 августа по 7 сентября. 

Так, за текущий год российские компании поставили США патронов почти на 158 миллионов долларов. Эта сумма превышает прошлогодний показатель примерно на 40 миллионов долларов.

Отмечается, что текущие контракты, подписанные американцами с российской стороной до ввода санкций, все еще продолжают действовать.

Ранее издание Bild сообщило, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель лично заблокировала поставки вооружений Украине по линии НАТО.

Фото: pixabay.com

Теги: бюро переписей, патроны, санкции сша против россии, сша
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии