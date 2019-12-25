СМИ: Меркель лично наложила вето на поставки вооружений Украине

Правительство экс-канцлера вынудило Нидерланды поддержать такое решение.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель лично заблокировала поставки вооружений Украине по линии Североатлантического альянса. Об этом пишет издание Bild.

По информации источника СМИ, весной текущего года ФРГ использовала право вето, заблокировав поставки уже оплаченного Киевом вооружения, среди которого – винтовки американского производства Barrett и литовские антидроновые ружья.

Кроме того, кабинет министров Меркель вынудил Нидерланды поддержать такое решение, чтобы у мирового сообщества не сложилось впечатления, что Германия является единственным государством, выступающим против продажи Украине оружия, утверждает собеседник Bild.

Издание сообщает, в августе 2021 года украинский лидер Владимир Зеленский лично просил Меркель в ходе ее визита в Киев снять вето на осуществление поставок оружия. Однако политик ответила отказом.

Берлин снял вето только в конце ноября. При этом поставки винтовок США в Украину все еще заблокированы, отмечает Bild.

Ранее глава Минобороны Украины передал Соединенным Штатам список потребностей для украинских Вооруженных сил.

Фото: kremlin.ru