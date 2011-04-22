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МИД РФ: Карикатурность под видом поддержки демократии на Западе пугает
Сегодня, 10:34
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МИД РФ: Карикатурность под видом поддержки демократии на Западе пугает

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Мария Захарова оценила высылку дипломатов России из Берлина и пожизненное осуждение в ФРГ Вадима Соколова (Красикова).

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о том, что карикатурность под видом поддержки демократии на Западе пугает. Такое мнение чиновница высказала в эфире YouTube-проекта "Соловьев Live". Гостья программы прокомментировала журналисту Владимиру Соловьеву постановление суда Германии по делу об убийстве грузина Зелимхана Хангошвили, а также высылку немецких дипломатов из ФРГ.

Карикатурность очевидна, и она пугает, так как приобретает все большие масштабы и ломает, изничтожает и подрывает истинные демократические основы, которые, мне кажется, вряд ли кто-то может оспорить их ценность. Но вопрос-то в том, что они извращаются.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Напомним, что Высший суд Берлина признал 15 декабря гражданина России Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве Хангошвили. Мужчина приговорен к пожизненному заключению. Сторона защиты настаивает на недостаточности доказательной базы, однако решение об апелляции судебного постановления адвокатами пока не принято. МИД ФРГ по результатам процесса вызвал посла РФ в Берлине Сергея Нечаева и объявил ему о высылке двух российских дипломатов из страны. 

Посольство РФ в Берлине назвало высылку российских дипломатов из ФРГ недружественным шагом.

Фото и видео: YouTube / Соловьев Live
 

Теги: высылка дипломатов, демократия, запад, зелимхан хангошвили, мария захарова, мид, соловьёв live
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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