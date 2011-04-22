МИД РФ: Карикатурность под видом поддержки демократии на Западе пугает

Мария Захарова оценила высылку дипломатов России из Берлина и пожизненное осуждение в ФРГ Вадима Соколова (Красикова).

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о том, что карикатурность под видом поддержки демократии на Западе пугает. Такое мнение чиновница высказала в эфире YouTube-проекта "Соловьев Live". Гостья программы прокомментировала журналисту Владимиру Соловьеву постановление суда Германии по делу об убийстве грузина Зелимхана Хангошвили, а также высылку немецких дипломатов из ФРГ.

Карикатурность очевидна, и она пугает, так как приобретает все большие масштабы и ломает, изничтожает и подрывает истинные демократические основы, которые, мне кажется, вряд ли кто-то может оспорить их ценность. Но вопрос-то в том, что они извращаются. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Напомним, что Высший суд Берлина признал 15 декабря гражданина России Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве Хангошвили. Мужчина приговорен к пожизненному заключению. Сторона защиты настаивает на недостаточности доказательной базы, однако решение об апелляции судебного постановления адвокатами пока не принято. МИД ФРГ по результатам процесса вызвал посла РФ в Берлине Сергея Нечаева и объявил ему о высылке двух российских дипломатов из страны.

Посольство РФ в Берлине назвало высылку российских дипломатов из ФРГ недружественным шагом.

Фото и видео: YouTube / Соловьев Live

