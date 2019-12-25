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В Берлине пожизненно осудили россиянина по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили
Сегодня, 13:54
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В Берлине пожизненно осудили россиянина по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили

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Уголовное дело рассматривается с 2020 года.

Суд в Германии признал виновным россиянина в убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили. Об этом пишет ТАСС.

Гражданина РФ приговорили к пожизненному заключению. Суд признал россиянина виновным и указал на тяжесть преступления.

Уголовное дело рассматривается с 2020 года.

Гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили убили 23 августа 2019 года в берлинском парке Тиргартен. По мнению немецких властей, убийство "заказали" государственные органы России или руководство Чечни. Официальные представители РФ отвергают причастность российских властей к этому преступлению.

Ранее ФСБ задержала в Омске лидеров российского неонацистского сообщества.

Фото: pixabay.com

Теги: зелимхан хангошвили, пожизненный срок, убийство
Категории: Лента новостей, Новости России,

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