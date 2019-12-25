ФСБ задержала в Омске лидеров российского неонацистского сообщества

Они вовлекли в сообщество не менее 17 человек.

В Омской области сотрудники ФСБ задержали организаторов сообщества "Норд", пропагандировавших экстремистские идеи и оправдывавших фашизм. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК России.

По версии следствия, двое 19-летних жителей Омска создали сообщество "Норд" в соцсети с целью пропагандирования экстремистских и националистических идей. Было установлено, что они вовлекли в сообщество не менее 17 человек.

Организаторы и участники сообщества в сети Интернет возбуждали ненависть и вражду к другим социальным группам, активно высказывали негативные оценки в адрес людей, придерживающихся иных идеологических взглядов, призывали к применению в отношении них насилия, оправдывали фашизм. из сообщения СУ СКР по Омской области

Кроме того, следователи установили, что подозреваемые избили случайного прохожего из националистических побуждений.

В ходе обысков у организаторов и участников "Норда" обнаружили атрибутику с изображением свастики, газовый пистолет и холодное оружие.

Возбуждено уголовное дело по статье об организации экстремистского сообщества и участии в нем.

Ранее задержание ФСБ пытавшегося подкупить пограничников россиянина попало на видео.

Фото: УФСБ РФ по Омской области