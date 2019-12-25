Мужчина пытался узнать гостайну о защите границы.

Задержание ФСБ пытавшегося подкупить пограничников россиянина попало на видео. Известно, что операция проводилась днем 14 декабря на территории Псковской области. Силовики поймали мужчину, который охотился за секретными данными. Контрабандист пытался узнать сведения о защите государственной границы.

На размещенных в социальных сетях кадрах видно, что российские оперативники сначала подбегают к автомобилю, после чего оказывается, что в транспортном средстве находится предполагаемый злоумышленник. Подозреваемого укладывают на землю. Фигуранту расследования связывают руки и ставят лицом в сторону машины.

Местные журналисты рассказали о том, что мужчины пытался подкупить сотрудников пограничной службы. Он планировал получить сведения, являющиеся государственной тайной: о расстановке погранотрядов на участке, нахождении технических средств. Затем полученные данные он надеялся использовать для осуществления контрабанды.

Свидетели обвинения по делу Хованского могут иметь связи с полицией.

Фото: pln-pskov.ru