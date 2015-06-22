Свидетели обвинения по делу Хованского могут иметь связи с полицией

Двое из них раньше могли работать оперативниками МВД, сообщили в РБК.

В понедельник, 13 декабря, журналисты РБК нашли связь между свидетелями обвинения по делу Хованского и МВД.

Осенью следователи опросили трех свидетелей – Андрея Бакулина, Ивана Бендя, Светлану Гаврилкину. Все сообщили, что слышали песню в исполнении блогера в 2018 году на "онлайн-конференции в Skype". Также отметили, что оправдывающие терроризм слова они распознали в общественных местах из чужих смартфонов (двое в кафе, еще один в парке).

Журналисты РБК также отметили, что некоторые показания написаны под копирку: "Я был возмущен тем, что эта ужасная песня была опубликована на YouTube в открытом доступе. Мог предположить, что Юрий Хованский решил снова заработать популярность своими оправданиями террористических актов и оправдыванием деятельности террористов".

Проведя собственное расследование, журналисты заметили следующее: Бакулин искал работу оперативником и оставлял сообщения на полицейских форумах, а сервисы определения номеров знают его как Андрей Убойный, СЭБ Бакулин Андрей, Андрей УгРо Питер, Андрей Бакулин (оур убойный Фрунзенский), Бакулин Фрунзенский, Андрей ФСБ и Следак Ииии.

Бендь в соцсетях отметил, что окончил петербургский Университет МВД, а до 2008 года работал оперативником. Гаврилкина – ученый.

Кроме того, письма Хованского будут тщательнее проверять после резонансного обращения к СМИ. Piter.tv пообщался с девушкой Хованского Марией Нелюбовой.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга