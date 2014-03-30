Письма Хованского будут тщательнее проверять после резонансного обращения к СМИ

Адвокат блогера сообщил, что у его подопечного "все хорошо".

Письма Юрия Хованского, который сейчас находится в СИЗО, будут подвергаться более тщательной проверке. Об этом сообщила его девушка Мария Нелюбова 6 декабря.

Адвокат был у Юры. К счастью, у него всё хорошо. Однако, письма теперь будут приходить с большой задержкой, поскольку его публичное сообщение возымело очень большой резонанс. Мария Нелюбова.

Речь идет о письме от 29 ноября, в котором блогер заявил о том, что "происходящее с ним никак не попадает под определения законности". Хованский убежден, что следствие не может допустить, чтобы его отпустили. Открытое письмо также Piter.TV прокомментировала Мария Нелюбова.

Напомним, блогер обвиняется в оправдании терроризма. По версии следствия, он исполнял песню о трагедии в Норд-Осте в 2018 году. Сам подсудимый говорит о том, что истории на самом деле уже 9 лет.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга