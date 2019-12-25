Захарова прокомментировала запуск телеканала RT DE

В МИД РФ рассказали о цинизме со стороны немецкой власти.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова надеется, что вынесение вердикта по убийству грузина Хангошвили в Берлине и высылка российских дипломатов из ФРГ не были приурочены к запуску телеканала Russia Today на немецком языке. По словам чиновницы, это решение стало бы слишком циничным со стороны официальных властей. Своей позицией по данному вопросу специалист поделилась в эфире YouTube-проекта "Соловьев live".

Я всё-таки надеюсь, что в Берлине не приурочили вынесение вердикта по так называемому делу Хангошвили к запуску телеканала Russia Today на немецком языке. У меня есть всё-таки надежда, что не до такой степени цинизма дошли западные партнёры. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Ранее 15 декабря Высший суд Берлина признал россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в смерти гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Мужчину приговорили к пожизненному заключению. Защита настаивает на недостаточности доказательной базы. Решение об апелляции постановления суда еще не принято. После вердикта МИД ФРГ пригласил к себе посла РФ в Берлине Сергея Нечаева, которому заявили о высылке двух российских дипломатов из страны.

Напомним, что RT в четверг 16 декабря запускает новый круглосуточный новостной канал на немецком языке - RT DE.Студии будут располагаться в Москве и в Берлине.

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Фото и видео: YouTube / Соловьев Live