Чехия заявила о новой версии взрывов в Врбетице

Но в Минюсте страны отказались ее озвучить.

Глава Минюста Чехии Мария Бенешова заявила о наличии нескольких версий инцидента со взрывами на складах во Врбетице в 2014 году. Об этом она сообщила в интервью сетевому изданию Novinky.

По ее словам, эти версии обсуждались на заседании кабинета министров Чехии. Бенешова отметила, что ее мнение совпадает с точкой зрения президента страны Милоша Земана.

При этом я видела только сообщение контрразведки, к "живым" материалам расследования никто не имеет доступ. Я даже считаю, что существует еще одна возможная версия. Мария Бенешова, глава Минюста Чехии

Глава Минюста отказалась конкретно озвучивать эту версию, однако Бенешова отметила, что она упоминалась на заседании правительства.

Напомним, 17 апреля власти Чехии заявили о подозрении РФ в диверсии на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Из страны были высланы 18 российских дипломатов, на что Москва ответила выдворением 20 сотрудников чешской дипмиссии. Также в Кремле назвали обвинения Праги голословными.

Ранее в Чехии заявили о прекращении изучения "Спутника V" из-за недостатка документации.

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