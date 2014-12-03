В МИД России заподозрили Чехию в нарушениях международных договоров

Лавров считает, что нарушалась Оттавская конвенция.

Министр Иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз должен провести расследование инцидента со взрывами на складах оружия во Врбетице в 2014 году. Об этом сообщает "РИА Новости".

Лавров отметил, что у Москвы есть подозрения, что власти Чехии нарушали международные договоры. Глава МИД России считает, что реакция представителей республики представляли собой "эмоциональные, не очень вменяемые заявления".

Также есть существенные указания на то, что нарушались и международные конвенции, в том числе Оттавская конвенция, запрещающая противопехотные мины, и так называемый договор о торговле оружием, участниками которых, как я понимаю, являются все члены Европейского союза. Сергей Лавров, глава МИД России

Напомним, Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрывам на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ на это власти республики выдворили 20 российских дипломатов из страны. На прошлой неделе президент Чехии обратился к народу, где сообщил, что ему не докладывали о роли России в диверсии на складах. Однако он отметил, что если участие России подтвердится, то это повлечет определенные последствия.

Ранее Лавров заявил, что Россия готова принять меры в ответ на санкции США.

Видео: МИД РФ