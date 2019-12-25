Польша срочно созвала саммит по "российскому вопросу"

Польша созывает срочное совещание глав правительств Вышеградской группы, куда входят Польша, Чехия, Словакия, Венгрия.

В понедельник, 26 апреля, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий собрал срочное совещание глав правительств Вышеградской группы, в которую входят Польша, Чехия, Словакия, Венгрия. Премьер-министр предложил обсудить "российский вопрос", сообщает РИА Нвосоти со ссылкой на сообщение Центра информации правительства.

Встреча министров пройдет в онлайн-формате. Как говорится в заявлении польских властей, обсуждать будут эскалацию действий в последние недели со стороны России. А также последние события в рамках чешско-российских отношений. Польша предлагает выразить солидарность и поддержку действиям, предпринимаемым Чешской Республикой.

Отношения Москвы и Праги обострились после заявлений о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Кремль не согласился с обвинениями. Страны взаимно выслали несколько сотрудников диппредставительство (домой отправились 18 российских дипломатов и 20 чешских). При этом президент Чехии поддержал действия кабмина и МИД по отношению к России

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