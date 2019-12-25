Президент Чехии поддержал действия кабмина и МИД по отношению к России

Рудольф Йиндрак рассказал о позиции главы государства Милоша Земана по ситуации со взрывами во Врбетице.

Президент Чехии Милош Земан поддержал действия кабмина и МИД по отношению к России, Такое заявление перед журналистами сделал глава международного департамента администрации главы государства Рудольф Йиндрак. Чиновник дал интервью местному телеканалу CNN Prima News. Гость программы уточнил, что политик изучает материалы, связанные со взрывом во Врбетице, произошедшие в 2014 году. Он пригласил на встречу руководителя полиции.

Господин президент согласен и поддерживает действия. Вчера это было сообщено как премьеру, так и, главное, министру иностранных дел. Мы с господином министром Кулганеком находится в каждодневном контакте. Рудольф Йиндрак, представитель администрации президента Чехии

Эксперт подчеркнул, что ситуацию, которая разворачивается в отношениях между РФ и Чехией можно считать дипломатической войной. Он заметил, что "слава Богу", пока что речь не идет о настоящей войне.

В МИД Чехии допустили высылку 60 российских дипломатов.

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