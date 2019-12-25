В МИД Чехии допустили высылку 60 российских дипломатов

Ранее сенат республики призвал правительство сократить число российских дипломатов до одного человека.

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что республика намерена выслать 60 российских дипломатов. Об этом он сообщил в интервью газете Lidove noviny.

По его словам, это будет осуществлено, если Москва не примет решение о возвращении членов чешской дипмиссии обратно. Напомним, ранее Россия объявила персонами нон грата 20 дипломатов республики.

Речь шла примерно о шестидесяти сотрудниках российского посольства. Наша задача в том, чтобы их число соответствовало ситуации в нашем посольстве в Москве. Якуб Кулганек, глава МИД Чехии

Напомним, днем ранее сенат Чехии призвал расторгнуть договор о дружбе с Россией, а также попросил правительство сократить количество сотрудников российской дипмиссии в Праге до одного человека.

Ранее власти Литвы сообщили, что обсуждают возможность высылки российских дипломатов.

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