Вильнюс солидарен с Прагой в отношении высылки российских дипломатов.

Власти Литвы сообщили, что обсуждают возможность высылки российских дипломатов. Такое заявление в эфире национального радио LRT сделала советник главы республики Аста Скайсгирите. Чиновница объяснила, что Вильнюс хочет проявить солидарность с Прагой.

В настоящее время по дипломатическим каналам обсуждаем с нашими союзниками, как лучше всего выразить солидарность с Прагой. Президент Гитанас Науседа полностью поддерживает действия Чехии. Аста Скайсгирите, советник президента Литвы

Напомним, что ранее поддержку Чехии высказал глава МИД Габриэлюс Ландсбергис. Он напомнил, что по версии Праги, 18 сотрудников посольства России являются на самом деле представителями спецслужб. В связи с ситуацией по высылке дипломатов Москва выразила протест, так как считает слова правительства Чехии "надуманными и голословными". В качестве ответа Россия вышлет из страны 20 сотрудников дипломатического представительства Чехии.

Захарова: МИД РФ расскажет чешскому послу, что последует за дальнейшими действиями Праги.

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