Захарова прокомментировала решение НАТО о высылке российских дипломатов

В МИД России посчитали данное решение бесцеремонным и ничем не обоснованным.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала решение Североатлантического Альянса о выдворении российских дипломатов из представительства при военно-политическом блоке нелепой бесцеремонностью. Об этом она сказала в ходе брифинга.

По словам Захаровой, официальных причин такого решение не было предоставлено. Она отметила, что в настоящее время Москва готовит ответные меры.

Неготовность НАТО и натовцев к взаимодействию стала очевидной окончательно и бесповоротно. Мы будем исходить из этого при проработке ответных мер, а они последуют. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Она добавила, что данное решение не было неожиданным, так как подобное случалось в 2015 и в 2018 годах.

Напомним, 6 октября в НАТО заявили о выдворении нескольких сотрудников дипмиссии РФ при альянсе из Брюсселя, оставив десять дипломатов вместо 20. Кроме того, было решено сократить позиции еще двух человек. Это действие связали с подозрениями о "враждебных действиях России". Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что что российские дипломаты за границей выполняли задачи, которые не соответствовали их статусу.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг считает, что оборонный пакт США, Великобритании и Австралии

Фото: МИД РФ