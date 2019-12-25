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Лавров: Россия готова принять меры в ответ на санкции США
Сегодня, 14:08
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phil_k

Лавров: Россия готова принять меры в ответ на санкции США

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В МИД РФ также заявили о положительной реакции на предложение Байдена провести очные переговоры с Путиным летом.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова принять новые ответные меры в отношении США, если они продолжат утверждать новые санкции. Об этом он сообщил телеканалу "Россия-1", информирует ТАСС.

Все сказано в нашей реакции на последние недружественные шаги американцев. Мы объявили обо всех мерах, которые приняли и еще готовы принять, если продолжится эскалация.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России

Однако министр отметил, что Москва приветствует пожелание Вашингтона организовать встречу президентов России и США. По словам Лаврова, в настоящее время такая возможность изучается. 

Напомним, на прошлой неделе президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным предложил провести очный саммит в Европе летом 2021 года. 

Ранее Захарова процитировала Чапека в связи с высылкой российских дипломатов из стран ЕС.

Фото: МИД России

Теги: глава мид сергей лавров, ответ на санкции, санкции сша против россии
Категории: Новости России, Лента новостей,

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