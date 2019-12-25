Лавров: Россия готова принять меры в ответ на санкции США

В МИД РФ также заявили о положительной реакции на предложение Байдена провести очные переговоры с Путиным летом.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова принять новые ответные меры в отношении США, если они продолжат утверждать новые санкции. Об этом он сообщил телеканалу "Россия-1", информирует ТАСС.

Все сказано в нашей реакции на последние недружественные шаги американцев. Мы объявили обо всех мерах, которые приняли и еще готовы принять, если продолжится эскалация. Сергей Лавров, министр иностранных дел России

Однако министр отметил, что Москва приветствует пожелание Вашингтона организовать встречу президентов России и США. По словам Лаврова, в настоящее время такая возможность изучается.

Напомним, на прошлой неделе президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным предложил провести очный саммит в Европе летом 2021 года.

Ранее Захарова процитировала Чапека в связи с высылкой российских дипломатов из стран ЕС.

Фото: МИД России