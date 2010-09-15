Захарова процитировала Чапека в связи с высылкой российских дипломатов из стран ЕС

В МИД РФ оценили действия стран Прибалтики по высылке российских дипломатов.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова процитировала писателя Карела Чапека в связи с высылкой московских дипломатов из стран Евросоюза. Чиновница прокомментировала заявления коллег из Эстонии, Литвы и Латвии, которые выразили солидарность с Чехией из-за ситуации, произошедшей в 2014 году во Врбетице.

Сколько же всего из чешской классики вспомнилось за эти дни. Сейчас вот можно и Чапека процитировать: "Саранча - стихийное бедствие, хотя в одиночку она совсем не страшна. То же самое…. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Напомним, что 23 апреля Литва, Латвия и Эстония объявили о высылке четырех российских дипломатов. По информации от представителей Вильнюса, Риги и Таллинна, данные постановления приняты в качестве поддержки коллег из Праги. Чехия обвинила российские спецслужбы в организации взрывов на складе во Врбетице.

МИД Польши оставил за собой право ответить на высылку дипломатов из России.

Фото: МИД России