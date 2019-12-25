МИД Риги и Вильнюса объявили о том, что РФ нарушила Венскую конвенцию.

Латвия и Литва высылают российских дипломатов в знак солидарности с Чехией. Об этом рассказали официальные представители внешнеполитических ведомств Риги и Вильнюса.Они заявили, что поддерживают Прагу в обвинении российских спецслужб во взрыве, произошедшем в 2014 году.

Из-за нарушения Венской конвенции Латвия приняла решение о высылке российского дипломата. Латвия не потерпит подрывной деятельности на своей территории, а также на территории своих партнеров и союзников. Эдгарс Ринкевичс, глава МИД Латвии

В Литве разместили аналогичное сообщение с постановлением о высылке российских дипломатов с территории республики. Заявление сделал глава МИД Габриэлюс Ландсбергис.

МИД объявил пятерых сотрудников посольства Польши персонами нон-грата.

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