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МИД объявил пятерых сотрудников посольства Польши персонами нон-грата
Сегодня, 12:22
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lesjasap

МИД объявил пятерых сотрудников посольства Польши персонами нон-грата

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Дипломаты объявили об ответе на высылку Варшавой российских сотрудников посольства.

Российский МИД объявил пятерых сотрудников посольства Польши персонами нон-грата. Такое заявление дипломаты опубликовали днем 23 апреля. Из текста документа становится известно, что иностранные сотрудники должны покинуть территорию РФ до 15 мая. Информация о решении Москвы была донесена до посла Варшавы Кшиштофа Краевского.

В качестве ответной меры на провокационные действия Польши по высылке российских дипломатов, исходя из принципа взаимности, министерство объявило "persona non grata" пятерых сотрудников посольства. 

пресс-служба МИД РФ

Напомним, что сотрудников посольства России в Польше ранее признали персонами нон-грата. В местном МИД рассказали журналистам, что основанием для данного постановления послужило нарушение высланными лицами условий использования дипломатического статуса, а также проведения мероприятий, наносящих ущерб государству.

МИД РФ высылает 10 сотрудников посольства США.

Фото: Pixabay.com

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Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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