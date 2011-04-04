Дипломаты объявили об ответе на высылку Варшавой российских сотрудников посольства.

Российский МИД объявил пятерых сотрудников посольства Польши персонами нон-грата. Такое заявление дипломаты опубликовали днем 23 апреля. Из текста документа становится известно, что иностранные сотрудники должны покинуть территорию РФ до 15 мая. Информация о решении Москвы была донесена до посла Варшавы Кшиштофа Краевского.

В качестве ответной меры на провокационные действия Польши по высылке российских дипломатов, исходя из принципа взаимности, министерство объявило "persona non grata" пятерых сотрудников посольства. пресс-служба МИД РФ

Напомним, что сотрудников посольства России в Польше ранее признали персонами нон-грата. В местном МИД рассказали журналистам, что основанием для данного постановления послужило нарушение высланными лицами условий использования дипломатического статуса, а также проведения мероприятий, наносящих ущерб государству.

МИД РФ высылает 10 сотрудников посольства США.

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