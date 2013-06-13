МИД РФ высылает 10 сотрудников посольства США

Россия объявила десять сотрудников посольства США в Москве персонами нон грата.

Заместителю посла США Барту Горману в среду, 21 апреля, вручили ноту об объявлении персонами нон грата десяти сотрудников посольства США в Москве. Ранее мы сообщали, что в МИД РФ вызвали замглавы посольства США. Тогда не было известно, зачем дипломата вызывают в ведомство.

Как сообщает министерство иностранных дел, указанным сотрудникам предстоит покинуть территорию России до конца дня 21 мая. МИД РФ назвал эти заявление ответом на враждебные действия американской стороны. Ранее ряд сотрудников посольства в Вашингтоне и генерального консульства России в Нью-Йорке были объявлены персонами нон грата.

Россия в ближайшее время также планирует объявить свои ответные действия на введенные ранее санкции США. МИД РФ уточнил, что комплекс ответных мер был анонсирован ещё 16 апреля.

Во время посления Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что Россия будет отстаивать свои интересы

Фото: pixabay