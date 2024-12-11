США вводят санкции против шести компаний из Петербурга и Ленобласти

Под ограничения попали организации, связанные с российским энергетическим сектором.

Министерство финансов Соединённых Штатов Америки объявило о введении санкций против шести компаний, расположенных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В санкционный список включены: ООО "Газпромнефть-Региональные продажи", "Газпром нефть", "Газпром Ангара", "РМК", "Ленгипронефтехим", "Киришиавтосервис" и "Кинеф", пишет издание "Коммерсантъ".

Американское ведомство утверждает, что эти компании причастны к деятельности так называемого "теневого флота", который, по мнению Вашингтона, используется Россией для обхода введенных экономических санкций и получения доходов от экспорта нефти. В заявлении Министерства финансов США отмечается, что эти меры призваны усилить давление на Москву, ограничив её финансовые возможности и увеличив затраты на поддержание энергетической отрасли.

В настоящее время российская сторона пока не предоставила официальных комментариев по поводу введения новых санкций. Наблюдатели отмечают, что данное решение США является очередным шагом в рамках усиления давления на российскую экономику и энергетический сектор.

Ранее Piter.TV сообщал, что свыше 152 млн руб направят на повышение производительности труда в Петербурге.

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